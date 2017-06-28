В Москве осудили владельца и главного редактора журнала "Флирт" за организацию проституции

Симоновский суд Москвы приговорил владельца журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева к трем годам колонии общего режима, а его супругу и главного редактора издания Станиславу Казакову — к двум годам условно по делу об организации проституции, сообщает "Интерфакс".
"Признать подсудимых виновными в организации занятия проституцией с использованием служебного положения. Назначить Зяблицеву наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — говорится в приговоре судьи Светланы Туманиной, оглашенном 27 июня. Суд посчитал, что исправление Казаковой возможно без изоляции от общества и приговорил ее к двум годам условно.
Суд при вынесении решения учел, что обвиняемые частично признали свою вину и имеют на иждивении малолетних детей.
В МВД ранее сообщали, что в Москве по подозрению в организации проституции летом 2015 года были задержаны сотрудники журнала "Флирт" — всего 37 человек вместе с Казаковой и Зяблицевым. По данным полиции, участники группы, рекламируя интим-услуги в журнале "Флирт" и на его сайте, организовали оказание интимных услуг за деньги.
"Зяблицев арендовал несколько квартир в разных районах столицы, где разместились нанятые им диспетчеры, в обязанность которых входило отвечать на телефонные звонки, а также привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера", — отметили в прокуратуре.
Полиция провела обыски в типографии, где печаталось издание, во Всеволожске Ленинградской области и в Москве в так называемых "диспетчерских", где изъяли учетные записи клиентской базы девушек легкого поведения и притонов, а также 2 млн рублей и $10 тыс, пишет bfm.ru.
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