В Москве скончался знаменитый актер Алексей Баталов

В этой больнице знаменитый актер находился несколько месяцев. В январе Алексей Владимирович сломал шейку бедра, в феврале ему сделали операцию и оставили в больнице.

14 июня к Баталову в палату приходил священник, совершивший обряд причащения. По данным "КП", актер умер во сне.

Справка

Алексей Владимирович Баталов (род. 20 ноября 1928 во Владимире, умер 15 июня в Москве) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, педагог, мастер художественного слова (чтец) и общественный деятель. Народный артист СССР (1976). Герой Социалистического Труда (1989). Лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1966), Государственной премии России (2005).

Он снялся более чем в 60 фильмах, среди которых "Дело Румянцева", "Летят журавли", "Три толстяка" и "Москва слезам не верит".