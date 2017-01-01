В Москве трое преступников напали на инкассаторов

В Москве совершена попытка ограбления инкассаторов ФГУП "Главный центр специальной связи".
Возле отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова трое преступников напали на инкассаторов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.
В результате перестрелки один из бандитов был убит и еще один ранен. Огнестрельное ранение также получил инкассатор.
Двое преступников, включая раненого, скрылись, не сумев взять деньги. В настоящее время на месте преступления работают следователи. В Москве объявлен план "Перехват" для задержания нападавших.
Следственными органами по факту нападения уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей). В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет "Росбалт".
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