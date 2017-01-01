В Москве трое преступников напали на инкассаторов

Возле отделения "Почты России" на улице Римского-Корсакова трое преступников напали на инкассаторов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

В результате перестрелки один из бандитов был убит и еще один ранен. Огнестрельное ранение также получил инкассатор.

Двое преступников, включая раненого, скрылись, не сумев взять деньги. В настоящее время на месте преступления работают следователи. В Москве объявлен план "Перехват" для задержания нападавших.

Следственными органами по факту нападения уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, из корыстных побуждений в связи с исполнением служебных обязанностей). В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, пишет "Росбалт".