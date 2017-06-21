В Москве умер легендарный советский разведчик и основатель спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов

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Сегодня, 21:07.
Жизнь

В Москве на 92-м году жизни скончался легендарный советский разведчик, генерал-майор в отставке, ветеран ВОВ Юрий Дроздов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Свеча.
Свеча. Фото: СС0.

Юрий Дроздов — выпусник артиллерийского училища, принимал участие в штурме Берлина. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков и поступил на службу в КГБ. В 1975 году стал резидентом внешней разведки СССР в США, с 1979 по 1991 годы был начальником управления нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР.

Дроздов был инициатором создания подразделения специального назначения "Вымпел", пишет "Росбалт".

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