В Москве умер легендарный советский разведчик и основатель спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов

В Москве на 92-м году жизни скончался легендарный советский разведчик, генерал-майор в отставке, ветеран ВОВ Юрий Дроздов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Юрий Дроздов — выпусник артиллерийского училища, принимал участие в штурме Берлина. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков и поступил на службу в КГБ. В 1975 году стал резидентом внешней разведки СССР в США, с 1979 по 1991 годы был начальником управления нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР.
Дроздов был инициатором создания подразделения специального назначения "Вымпел", пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.