В Москве умер легендарный советский разведчик и основатель спецназа "Вымпел" Юрий Дроздов

Юрий Дроздов — выпусник артиллерийского училища, принимал участие в штурме Берлина. В 1956 году окончил Военный институт иностранных языков и поступил на службу в КГБ. В 1975 году стал резидентом внешней разведки СССР в США, с 1979 по 1991 годы был начальником управления нелегальной разведки ПГУ КГБ СССР.

Дроздов был инициатором создания подразделения специального назначения "Вымпел", пишет "Росбалт".