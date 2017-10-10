В Москве умер целитель Аллан Чумак

В Москве скончался целитель Аллан Чумак, сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон.
"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!" — написал он.
Чумак в конце 80-х — начале 90-х годов стал одним из самых известных целителей в России. Его телевизионные сеансы, в время которых он якобы "заряжал" воду и другие субстанции, собирали перед экранами миллионную аудиторию. При этом Чумак ничего не говорил, только шевелил губами.
Но в 90-х деятельность подобных целителей была ограничена приказом Минздрава, который ограничил нетрадиционные методы лечения.
В 2000 году Чумак баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, однако набрал чуть больше 3 процентов голосов избирателей, пишет Lenta.ru.
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