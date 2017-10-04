В Москве выкуплены все номера отеля Ritz-Сarlton для короля Саудовской Аравии

Возле аэропорта "Внуково" уже несколько дней висят билборды с русским текстом и арабской вязью: "Приветствуем хранителя двух исламских святынь в России", а на фоне — улыбающийся король Салман Аль Сауд. В России монарха заждались. Прежде Путин встречался лишь с наследным принцем Мухаммедом в 2004-м в Москве и два года назад — в Сочи. И вот, наконец, сам король.

5 октября президент России Владимир Путин проведёт переговоры с Королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, который будет находиться в России с государственным визитом.

Владимир Исаев,

профессор кафедры международных экономических отношений Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова:

Связано это со многими делами, потому что когда здесь был наследный принц, то договорились, скажем, о создании совместного фонда в области нефти. Там большие очень средства задействованы, свыше 1 млрд долларов должны вложить обе стороны. Кроме всего прочего, король Саудовской Аравии прекрасно понимает, что надо договариваться с Россией по сирийским вопросам. Король должен прощупать почву, насколько далеко заходят наши связи с тем же самым Ираном, и не будет ли Иран претендовать на какую-то особую роль в Сирии после завершения военной операции против ИГ (группировка запрещена в России).

Салману 81 год, и он редко выезжает за пределы страны. По данным арабских СМИ, после перенесенного инсульта монарх сильно сдал. Есть мнение, что король страдает от болезни Альцгеймера. Однако состояние Салмана не отменяет статуса встречи, пишет bfm.ru.

Сергей Серегичев,

доцент кафедры всеобщей истории РГГУ:

Английская королева у нас была в 1994 году, а вот саудовский король приезжает впервые. Значит, все будет широкоформатно. Будет почетный караул, там будет целый комплекс протокольных мероприятий помпезных. Могут даже провести мини-экскурсию. Все зависит от состояния здоровья короля, там важны не столько охранники, сколько врачи. Да, почтенный возраст, плюс он человек больной. Наши тоже, наверное, какую-нибудь в ЦКБ приготовили на всякий случай палату, просто это не афишируется.

Для короля выкуплены все номера отеля Ritz-Carlton вплоть до 7 октября.

Андрей Бакланов,

бывший посол России в Саудовской Аравии:

Саудовцы, они отличаются особо кропотливым таким подходом подготовки и проведения визитов высшего уровня. Все должно быть расписано и потом, по этому тщательно продуманному сценарию, осуществляться. Они предварительно засылают в страну, где будет происходить событие, большую передовую группу, которая по разным направлениям программы работает. Сопровождает довольно большое количество членов семьи правящей династии и должностных лиц — сотрудников министерства и ведомств, и представителей бизнеса, да и просто людей, которые техническую службу несут.

Летит не просто делегация: весь цвет страны. К примеру, во время мартовского визита в Японию король добирался до Токио на 10 самолетах и перевез 450 тонн багажа.

Ранее в сети появилось видео, как саудовский принц взял на борт самолета 80 соколов, купив им билеты.