В ночь на 4 января жители Алтайского края смогут наблюдать новогодний метеорный дождь

Квадрантиды известны астрономам уже на протяжении 500 лет. Свое название поток получил от неиспользуемого современными астрономами созвездия Стенного Квадранта.

Также, 4 января Земля подойдет на максимально близкое расстояние к Солнцу. Такое положение небесных тел называется перигелием. До звезды будет примерно 147 млн. километров.

Это событие произойдет в 17 часов 17 минут по московскому времени, сообщает "Российская газета".

Метеорный поток действует с 28 декабря по 7 января. Однако максимум активности потока выпадает обычно в ночь с 3 — 4 января,

Справка

Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси. 2 января 1825 года он написал о том, что "атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд". Позднее астрономы убедились, что поток является ежегодным.