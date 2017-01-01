В ночь на 4 января жители Алтайского края смогут наблюдать новогодний метеорный дождь

В ночь с 3 по 4 января жители Земли смогут увидеть яркое астрономического событие — метеорный поток Квадрантиды мощностью от 40 до 200 единиц в час, сообщает журнал "Бизнес Online". Это новогоднее ежегодное событие произойдет примерно в 21.17 часов.
Квадрантиды известны астрономам уже на протяжении 500 лет. Свое название поток получил от неиспользуемого современными астрономами созвездия Стенного Квадранта.
Также, 4 января Земля подойдет на максимально близкое расстояние к Солнцу. Такое положение небесных тел называется перигелием. До звезды будет примерно 147 млн. километров.
Это событие произойдет в 17 часов 17 минут по московскому времени, сообщает "Российская газета".
Метеорный поток действует с 28 декабря по 7 января. Однако максимум активности потока выпадает обычно в ночь с 3 — 4 января,
Справка
Впервые поток был описан итальянцем Антонио Брукаласси. 2 января 1825 года он написал о том, что "атмосфера была пересечена множеством светящихся тел, известных под названием падающих звезд". Позднее астрономы убедились, что поток является ежегодным.
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