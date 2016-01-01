В новый сезон "Игры престолов" вернется мертвый персонаж

По сценарию сериала Бенджен Старк оказался жив, однако выглядит, как зомби. Он был смертельно ранен Иным, но обнаружившим его Детям Леса при помощи магии удалось остановить превращение в живой труп, поэтому персонаж смог сохранить рассудок. На данный момент остается неизвестным, станет ли Бенджен Старк постоянным героем сериала, и какая роль отведена ему в следующем сезоне.

До премьеры шестого сезона "Игры престолов" было известно, что именно произойдёт в сериале. Однако ситуация изменилась, потому что автор Джордж Мартин не закончил новую книгу цикла "Песнь Льда и Пламени". Седьмой сезон также выйдет на экраны раньше публикации романа.