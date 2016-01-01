В новый сезон "Игры престолов" вернется мертвый персонаж

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Сегодня, 16:03.
Культура

На съёмочной площадке в Белфасте заметили актёра Джозефа Моула, который исполняет Бенджена Старка, пишет "Фильм Про" со ссылкой на портал Watchers on the Wall. Этот персонаж был только в первом сезоне — сопроводил до Стены Джона Сноу. Зрители посчитали его погибшим.

"Игра престолов".
"Игра престолов". Фото: 7kingdoms.ru.

По сценарию сериала Бенджен Старк оказался жив, однако выглядит, как зомби. Он был смертельно ранен Иным, но обнаружившим его Детям Леса при помощи магии удалось остановить превращение в живой труп, поэтому персонаж смог сохранить рассудок. На данный момент остается неизвестным, станет ли Бенджен Старк постоянным героем сериала, и какая роль отведена ему в следующем сезоне.

До премьеры шестого сезона "Игры престолов" было известно, что именно произойдёт в сериале. Однако ситуация изменилась, потому что автор Джордж Мартин не закончил новую книгу цикла "Песнь Льда и Пламени". Седьмой сезон также выйдет на экраны раньше публикации романа. 

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