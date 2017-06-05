В Новоалтайске откроют новый спорткомплекс с многофункциональной хоккейной коробкой

Мечту местных ребят помог воплотить в жизнь Фонд Александра Прокопьева. Строительство площадки идет за счет средств Фонда, который неоднократно оказывал поддержку в развитии спорта в регионе. Так и сейчас, по просьбе жителей Белоярска в поселке появится не просто новая спортплощадка, а практически спортивный комплекс, который так ждали ребята.

Коробка универсальная. Летом здесь можно будет играть в мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, зимой – заниматься хоккеем и фигурным катанием. На спортплощадке поставят турники, уличные тренажеры, оборудуют яму для прыжков. Помимо указанных видов спорта с этого года в клубе начали развивать стрельбу из пневматической винтовки и лыжи.

В "Метеоре" регулярно занимаются 130 детей, если же прибавить тех, кто приходит от случая к случаю, получается уже 300 человек. В белоярский клуб охотно приходят ребята из соседних сел, а каждые две недели на соревнования приезжают дворовые команды из Новоалтайска.

Виталий Ильченко,

инструктор-методист клуба:

Все мы знаем, что новое поколение выбирает спорт, и в этом году сбылась наша мечта. В прошлом году мы вышли на инвестора, который обещал нам помощь, и, как видите, его слова не расходятся с делом.

В России 2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Цель программы - совершенствование государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Примером реализации этих федеральных инициатив в Алтайском крае становятся объекты государственно-частного партнерства, к которым относится и белоярский спорткомплекс, основные средства на строительство которого выделил Фонд Александра Прокопьева.

Александр Прокопьев,

депутат Госдумы:

На днях Владимир Путин подписал указ о Десятилетии детства. Это защита и безопасность детей, их всестороннее развитие, в том числе через спорт. Это долгосрочный и очень важный проект. Его цель – акцентировать внимание на безопасности детей, их защите и разностороннем развитии. Мы уже давно работаем в этом направлении: мой Фонд выделяет гранты школам и детским садам, поддерживает молодых спортсменов. И строительство многофункциональной спортивной площадки - один из таких проектов. Дети должны иметь возможность заниматься спортом, в этом я их всегда поддержу.

Депутат также отметил, что иной раз после постройки очередного объекта ощущается нехватка тренеров.

Александр Прокопьев,

депутат Госдумы:

Это определенная сложность, мы поднимаем этот вопрос с коллегами в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Этим принципиально нужно заниматься, некоторые решения и проекты уже есть. В Белоярском районе ситуация другая – эта площадка создается по личной инициативе молодежи и тренеров, взявших над ней шефство, ее ресурсы будут задействованы максимально.

Общая стоимость проекта – 7 млн рублей. Сроки сдачи – середина июля. Сейчас подрядчик – компания "РТ Строй" – проводит подготовку к монтажу. Перед насыпкой основного слоя завозится и утрамбовывается глина.

Андрей Цуркан,

директор ООО "РТ Строй":

После асфальтирования начнется монтаж площадки. Нанесем специальную разметку, освещение будет выполнено по современной энергосберегающей технологии с автоматическим включением и выключением. У нас есть опыт строительства таких объектов в других муниципалитетах Алтайского края. Технология и материалы хорошо зарекомендовали себя.

По мнению настоятеля Иверского храма Новоалтайска отца Вячеслава, при населении Белоярского района в 12 тысяч человек детская площадка станет очень востребованной. Пока здесь, кроме музыкальной школы, не так много мест для досуга. Священнослужитель выразил уверенность, что достойное поколение настоящих патриотов можно воспитать только в сочетании всестороннего духовного и физического развития.