В Новосибирске взорвался газ в жилом доме. Есть пострадавшие

7 сентября в Новосибирске взорвался бытовой газ в доме № 15 по улице Сеченова. Из-за аварии два человека получили травмы. 14 жильцов дома эвакуировали пожарные.
Газовый баллон взорвался в двухэтажном восьмиквартирном кирпичном доме в Заельцовском районе. Ударной волной выбиты стекла, частично обрушилась кровля.
Одну из пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу. У женщины перелом грудной клетки. Другой пострадавший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался, сообщает АСТ-54.
По данным МЧС, хлопок газа произошел во втором часу дня.
На месте происшествия работают спасатели, они расчищают завалы. Всего на ликвидацию последствий происшествия было задействовано 48 человек, 14 единиц техники, из них от МЧС — 30 человек и 9 машин.
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