В Новосибирске взорвался газ в жилом доме. Есть пострадавшие

В Новосибирске в двухэтажном доме взорвался газовый баллон. 7 сентября 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске в двухэтажном доме взорвался газовый баллон. 7 сентября 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске в двухэтажном доме взорвался газовый баллон. 7 сентября 2017 года. Фото: vk.com/act54. В Новосибирске в двухэтажном доме взорвался газовый баллон. 7 сентября 2017 года. Фото: vk.com/act54.

Газовый баллон взорвался в двухэтажном восьмиквартирном кирпичном доме в Заельцовском районе. Ударной волной выбиты стекла, частично обрушилась кровля.

Одну из пострадавших в тяжелом состоянии увезли в больницу. У женщины перелом грудной клетки. Другой пострадавший получил незначительные травмы и от госпитализации отказался, сообщает АСТ-54.

По данным МЧС, хлопок газа произошел во втором часу дня.

На месте происшествия работают спасатели, они расчищают завалы. Всего на ликвидацию последствий происшествия было задействовано 48 человек, 14 единиц техники, из них от МЧС — 30 человек и 9 машин.