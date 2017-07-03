В Рубцовске рухнула стена жилого дома, в котором проживают ветераны труда, сообщают подписчики группы "Обратная сторона Рубцовска".
В Рубцовске обрушилась стена жилого дома. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.
В Рубцовске обрушилась стена жилого дома. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.
В Рубцовске обрушилась стена жилого дома. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.
Руководство города Рубцовска сообщает, что стена обрушилась из-за подтопления района минувшей весной. В связи с ним, в городе периодически вводился режим чрезвычайной ситуации.
Городские власти утверждают, что в данный момент подтопленных домов в Рубцовске нет.
Напомним, что на минувшей неделе много домов Алтайского края остались без света и воды из-за непогоды. 40 тыс. жителей остались без электроэнергии.
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