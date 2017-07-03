В Рубцовске рухнула стена жилого дома

В Рубцовске обрушилась стена жилого дома. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska. В Рубцовске обрушилась стена жилого дома. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska. В Рубцовске обрушилась стена жилого дома. Фото: vk.com/obratnaystoronarubcovska.

Руководство города Рубцовска сообщает, что стена обрушилась из-за подтопления района минувшей весной. В связи с ним, в городе периодически вводился режим чрезвычайной ситуации.

Городские власти утверждают, что в данный момент подтопленных домов в Рубцовске нет.

Напомним, что на минувшей неделе много домов Алтайского края остались без света и воды из-за непогоды. 40 тыс. жителей остались без электроэнергии.