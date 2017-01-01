В ООН Украина заблокировала резолюцию по умершему постпреду Чуркину

Резолюцию Совбеза ООН, посвященную памяти умершего накануне постпреда РФ Виталия Чуркина, заблокировал представитель Украины, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Мария Захарова,
официальный представитель МИД России:
Украина заблокировала принятие заявления Председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое В.Чуркину. В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе.
До конца февраля Украина является председателем Совбеза ООН.
Напомним, что 20 февраля в Нью-Йорке скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. В сообщении МИДа по этому поводу было сказано о том, что дипломат умер "на рабочем посту" за день до своего 65-летия от сердечного приступа.
В связи с его кончиной Совбез ООН принял заявление, в котором выразил глубокие соболезнования.
Постоянным представитель РФ при ООН в Нью-Йорке и представитель РФ в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин работал с 2006 года. Как пишет ТАСС, у дипломата осталась жена и двое детей.
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