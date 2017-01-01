В ООН Украина заблокировала резолюцию по умершему постпреду Чуркину

Мария Захарова,

официальный представитель МИД России:

Украина заблокировала принятие заявления Председателя Совета Безопасности ООН, посвящённое В.Чуркину. В этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе.

До конца февраля Украина является председателем Совбеза ООН.

Напомним, что 20 февраля в Нью-Йорке скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. В сообщении МИДа по этому поводу было сказано о том, что дипломат умер "на рабочем посту" за день до своего 65-летия от сердечного приступа.

В связи с его кончиной Совбез ООН принял заявление, в котором выразил глубокие соболезнования.



Постоянным представитель РФ при ООН в Нью-Йорке и представитель РФ в Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин работал с 2006 года. Как пишет ТАСС, у дипломата осталась жена и двое детей.