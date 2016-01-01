В отношении ряда предприятий ЖКХ края введено ограничение подачи электроэнергии.

Введение ограничения сохранится до тех пор, пока предприятиями ЖКХ не будут предприняты действия по погашению задолженности. Мера критическая, но вынужденная, поскольку общая просроченная задолженность данной категории потребителей ставит под вопрос своевременный расчет "Алтайкрайэнерго" на оптовом рынке электроэнергии в январе 2017 года. Последствия просрочки платежа на ОРЭМ более чем серьезные: несоблюдение платежной дисциплины может поставить под вопрос электроснабжение всех, в том числе и добросовестных потребителей.

Также велик риск, что к весне, накопив многомиллионные долги, контрагенты по договорам энергоснабжения перестанут существовать и взыскать задолженность за потребленную электроэнергию будет просто не с кого. Энергетикам хорошо известна эта практика, когда из года в год юридические лица, арендующие у муниципалитетов имущество котельных, по окончанию отопительного сезона объявляют себя банкротами, а в августе-сентябре появляется новое ООО с чистой долговой историей.

Кроме того, во всех территориях нахождения должников "Алтайкрайэнерго" обратилось в ОВД и межрайонную прокуратуру с просьбой принять меры реагирования и привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в сложившейся ситуации. К сожалению, на сегодняшний день прокуратура в большинстве своем занимает одностороннюю позицию и встает на защиту местных администраций и предприятий ЖКХ. Руководство энергетического предприятия считает, что такого рода поддержка убеждает в безнаказанности своих действий учредителей и руководителей предприятий ЖКХ.