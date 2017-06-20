В парке "Лесная сказка" будут напоминать правила безопасного обращения с электричеством

Эта акция получила название "Безопасное лето" и стала частью масштабной программы по профилактике детского электротравматизма филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго".

Кроме того, все три сезона в загородных оздоровительных лагерях энергетики будут проводить тематические уроки, игровые локации, викторины и просмотр видеофильмов. Эти встречи всегда собирают немало участников и зрителей. Ребята не только осваивают правила электробезопасности, но и узнают много интересного о профессии энергетика, и даже могут примерить настоящий защитный костюм.

В летние каникулы дети наиболее уязвимы, так как много времени проводят на улице, и энергетики усиливают профилактическую работу. Вооруженные знаниями о том, как вести себя вблизи энергообъектов, ребята смогут провести каникулы безопасно, без электротравм и несчастных случаев. Поэтому с помощью различных методов и средств подрастающему поколению рассказывают о необходимости правильного поведения рядом с линиями электропередачи и подстанциями.

Прочтите и запомните эти основные правила:

Электрический провод, лежащий на земле – источник смертельной опасности! Никогда не перешагивайте оборванный электрический провод! Он может быть под большим напряжением – это смертельно опасно. Если вы увидели лежащий на земле или торчащий из-под земли провод, нужно отойти от него, приставляя носок одной ноги к пятке другой не отрывая от земли (шаркающий шаг) не менее чем на 8 метров. Сообщите об этом взрослым.

Никогда не перешагивайте оборванный электрический провод! Он может быть под большим напряжением – это смертельно опасно. Если вы увидели лежащий на земле или торчащий из-под земли провод, нужно отойти от него, приставляя носок одной ноги к пятке другой не отрывая от земли (шаркающий шаг) не менее чем на 8 метров. Сообщите об этом взрослым. Подстанция – не место для игр! Не играйте вблизи подстанций! Не прикасайтесь к ним руками, мячами и прочими предметами. Не выбирайте эти места для пряток.

Не играйте вблизи подстанций! Не прикасайтесь к ним руками, мячами и прочими предметами. Не выбирайте эти места для пряток. Не проникайте на территорию подстанций! Не влезайте в трансформаторные будки. Вы можете получить смертельный удар электрическим током.

Не влезайте в трансформаторные будки. Вы можете получить смертельный удар электрическим током. Опора ЛЭП – не место для селфи! Оно может стать последним в жизни. Опора находится под напряжением, а соприкосновение с электрическим проводом будет иметь печальные последствия.

Оно может стать последним в жизни. Опора находится под напряжением, а соприкосновение с электрическим проводом будет иметь печальные последствия. Не снимайте сами с проводов запутавшиеся предметы! Например: воздушного змея.

Например: воздушного змея. Рыбалка под ЛЭП запрещена! Не удите рыбу под проводами ЛЭП. Их можно задеть удочкой, которая является проводником электрического тока, и получить смертельный удар. Не стоит разводить там же костры (пламя электропроводно).

Уважаемые взрослые!