В парке "Лесная сказка" будут напоминать правила безопасного обращения с электричеством

Яркие плакаты с основными тезисами электробезопасности получают и взрослые и дети – вместе с программой мероприятий парка. Всего таких памяток раздадут более пяти тысяч штук.
Эта акция получила название "Безопасное лето" и стала частью масштабной программы по профилактике детского электротравматизма филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит в ПАО "Россети") – "Алтайэнерго".
Кроме того, все три сезона в загородных оздоровительных лагерях энергетики будут проводить тематические уроки, игровые локации, викторины и просмотр видеофильмов. Эти встречи всегда собирают немало участников и зрителей. Ребята не только осваивают правила электробезопасности, но и узнают много интересного о профессии энергетика, и даже могут примерить настоящий защитный костюм.
В летние каникулы дети наиболее уязвимы, так как много времени проводят на улице, и энергетики усиливают профилактическую работу. Вооруженные знаниями о том, как вести себя вблизи энергообъектов, ребята смогут провести каникулы безопасно, без электротравм и несчастных случаев. Поэтому с помощью различных методов и средств подрастающему поколению рассказывают о необходимости правильного поведения рядом с линиями электропередачи и подстанциями.
Прочтите и запомните эти основные правила:
- Электрический провод, лежащий на земле – источник смертельной опасности! Никогда не перешагивайте оборванный электрический провод! Он может быть под большим напряжением – это смертельно опасно. Если вы увидели лежащий на земле или торчащий из-под земли провод, нужно отойти от него, приставляя носок одной ноги к пятке другой не отрывая от земли (шаркающий шаг) не менее чем на 8 метров. Сообщите об этом взрослым.
- Подстанция – не место для игр! Не играйте вблизи подстанций! Не прикасайтесь к ним руками, мячами и прочими предметами. Не выбирайте эти места для пряток.
- Не проникайте на территорию подстанций! Не влезайте в трансформаторные будки. Вы можете получить смертельный удар электрическим током.
- Опора ЛЭП – не место для селфи! Оно может стать последним в жизни. Опора находится под напряжением, а соприкосновение с электрическим проводом будет иметь печальные последствия.
- Не снимайте сами с проводов запутавшиеся предметы! Например: воздушного змея.
- Рыбалка под ЛЭП запрещена! Не удите рыбу под проводами ЛЭП. Их можно задеть удочкой, которая является проводником электрического тока, и получить смертельный удар. Не стоит разводить там же костры (пламя электропроводно).
Уважаемые взрослые!
- Уберегите детей от несчастья! Если рядом с вашим домом или детской площадкой расположена опора ЛЭП или трансформаторная подстанция любого типа, обязательно покажите это место своим детям. Расскажите, что ни в коем случае нельзя играть рядом с энергообъектами, проникать внутрь и влезать на опору.
- Не будьте равнодушными! Если вы обнаружили нарушение целостности ограждения подстанции, отсутствие замков, или вообще открытую дверь – не проходите мимо! Позвоните по телефону ближайшего РЭС, который написан на этом объекте или на бесплатную "горячую линию" МРСК Сибири: 8-800-1000-380. Ваше участие может предотвратить трагедию и спасти чью-то жизнь.