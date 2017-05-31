В пассажирский самолет, летевший в Барнаул, попала молния

30 мая на восемь часов был задержан рейс авиакомпании "КрасаАвиа" Барнаул — Красноярск. Причиной задержки стал удар молнии, попавший в самолет, сообщили altapress.ru источники.
Как стало известно altapress.ru, самолет Ан-24 при подлете к Барнаулу попал в грозовое облако. Уже на барнаульском аэродроме выяснилось, что грозовой разряд попал в обтекатель антенны бортового локатора.
Специалисты решили дождаться резервного борта, чтобы отправить пассажиров в Красноярск. Резервный борт из Красноярска взлетел из барнаульского аэропорта 31 мая в 04.34 по местному времени.
Сотрудники инженерно-технической службы осмотрели поврежденный борт и вынесли вердикт: самолет готов к перегону. Сейчас поврежденный борт находится на аэродроме базирования.
Специально созданная комиссия Росавиации расследует инцидент.
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