В алтайском Пенсионном фонде рассказали, насколько повысятся пенсии в 2017 году

Борис Трофимов, управлящий отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю, назвал главной новостью для пенсионеров в 2017 году возврат к индексации пенсий на уровень фактической инфляции. С 1 февраля пенсии уже повысились.
Страховые пенсии индексируют (то есть повышают) в начале года на уровень инфляции предыдущего года. Но 2016 год был особенный: в феврале 2016 года индексация составила всего 4%, хотя по итогам 2015 года цены увеличились на 11,2%.
При этом, по словам Бориса Трофимова, единовременная выплата пенсионерам в 5 тыс. рублей, которую они получили в январе, компенсировала (по крайней мере отчасти) недостаточный уровень индексации в 2016 году.
И вот в 2017 году индексация пенсий вернулась к прежнему порядку. С 1 февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличились на уровень инфляции за 2016 год — на 5,4%. В итоге размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты на 1 февраля 2017 года составил в Алтайском крае 12 514,41 рублей.
С 1 февраля проиндексирована также ежемесячная денежная выплата для федеральных льготников, и тоже на 5,4%.
С 1 апреля будут повышены на 2,6% пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, как работающим, так и неработающим пенсионерам. Средний размер социальной пенсии составит в крае 8 847,84 рублей.
У пенсионеров, которые в 2016 году работали, тоже будет небольшое увеличение пенсий — оно связано с увеличением стоимости пенсионного балла с 74,27 до 78,28 рублей и произойдет в августе 2017 года. Максимальная прибавка — 234,84 рубля (денежный эквивалент трех пенсионных баллов:).
В 2016 году расходы на выплату пенсий и пособий в Алтайском крае составили почти 115,2 млрд рублей. Поступления в ПФР от алтайских плательщиков составили — 30,222 млрд рублей. Разница — то есть около 85 млрд рублей - поступает в регион из Пенсионного фонда России.
Справка
49 727 пенсий было назначено в 2016 году в Алтайском крае.
На 8 тыс. человек увеличилось число пенсионеров в Алтайском крае.
757 961 пенсионеров живет в регионе, по состоянию на 1 января 2017 года.
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