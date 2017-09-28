В первом бою после выхода из тюрьмы Емельяненко победил бразильского громилу

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко победил бразильца Джеронимо Дос Сантоса в первом бою после освобождения из колонии, сообщает Lenta.ru.
Поединок в рамках турнира World fighting championship Akhmat (WFCA) прошел 27 сентября в Москве. В начале первого раунда россиянин нанес сопернику несколько ударов в голову, после чего Дос Сантос упал на настил. Судья остановил бой, несмотря на то, что бразилец сумел подняться самостоятельно.
Дос Сантос некоторое время спорил с рефери, однако в результате победителем признан Емельяненко.
Для российского бойца эта победа стала 24-й в карьере, при этом он потерпел семь поражений. Дос Сантос проиграл в 20-й раз, также на его счету 38 выигрышей.
Емельяненко в ноябре 2016 года вышел из колонии, где отбывал наказание за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта. Воронежский областной суд заменил неотбытый 35-летним спортсменом срок на два года исправительных работ.
В мае 2015 года Симоновский суд Москвы приговорил бойца к 4,5 года заключения и штрафу в 50 тысяч рублей.
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