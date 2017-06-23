В Петербурге арестовали бывшего замначальника УМВД за распространение наркотиков

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух участников резонансной погони со стрельбой, подозреваемых в распространении наркотиков.
Суд вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении Алексея Филипьева и Алексея Харлашина.
Алексей Харлашин ранее работал заместителем начальника УМВД по Невскому району.
Вечером 21 июня оперативники Выборгского района после контрольной закупки попытались задержать предполагаемых наркоторговцев. Но подозреваемые уехали на иномарке, по пути отстреливаясь и выбрасывая наркотики в окно.
В результате стражам порядка удалось прострелить колеса автомобиля, который в итоге остановился. Несколько человек были задержаны, пишет "Росбалт".
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