В подмосковной школе подросток ударил топориком учительницу и открыл стрельбу

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Сегодня, 17:24.
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в школе в Ивантеевке, сообщают РИА Новости.

По данным полиции, школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия. В прокуратуре РИА Новости заявили, что пятнадцатилетний школьник ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем взорвал петарды и начал стрельбу.

Школьники в панике начали выпрыгивать из окон. Пострадали 4 человека: учительница и трое учеников. Одна девочка сломала ногу.

Одноклассники назвали подростка очень закрытым. По словам одних из них, школьник говорил о том, что хочет совершить нападение, но никто ему не поверил.

Полиция задержала подростка и сейчас допрашивает его в присутствии родителей. Следователи сообщили, что школьник из благополучной семьи.

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