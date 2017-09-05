В подмосковной школе подросток ударил топориком учительницу и открыл стрельбу

По данным полиции, школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия. В прокуратуре РИА Новости заявили, что пятнадцатилетний школьник ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем взорвал петарды и начал стрельбу.

Школьники в панике начали выпрыгивать из окон. Пострадали 4 человека: учительница и трое учеников. Одна девочка сломала ногу.

Одноклассники назвали подростка очень закрытым. По словам одних из них, школьник говорил о том, что хочет совершить нападение, но никто ему не поверил.

Полиция задержала подростка и сейчас допрашивает его в присутствии родителей. Следователи сообщили, что школьник из благополучной семьи.