В подмосковной школе подросток ударил топориком учительницу и открыл стрельбу

Подросток открыл стрельбу в школе в Ивантеевке, сообщают РИА Новости.
По данным полиции, школьник принес в школу дымовые шашки и выстрелил из пневматического оружия. В прокуратуре РИА Новости заявили, что пятнадцатилетний школьник ударил учительницу по голове кухонным топориком, а затем взорвал петарды и начал стрельбу.
естественно, школа эвакуирована#Ивантеевка #стрельба pic.twitter.com/w8Z4SltzNF— dmitriy blinnikov (@discojournalist) 5 сентября 2017 г.
Школьники в панике начали выпрыгивать из окон. Пострадали 4 человека: учительница и трое учеников. Одна девочка сломала ногу.
Видео задержания малолетнего взрывника в школе № 1 в Ивантеевке:https://t.co/HCSP5fCSWJ#Ивантеевка #взрыв pic.twitter.com/CeOPHljZnc— Пятый канал Новости (@5tv) 5 сентября 2017 г.
Одноклассники назвали подростка очень закрытым. По словам одних из них, школьник говорил о том, что хочет совершить нападение, но никто ему не поверил.
В школе Подмосковья подросток выстрелил в голову учительнице информатики! https://t.co/b44iV4uq1V#Ивантеевка #стрельба #школа pic.twitter.com/hzpr5jPXwh— Подробности (@podrobnosti) 5 сентября 2017 г.
Полиция задержала подростка и сейчас допрашивает его в присутствии родителей. Следователи сообщили, что школьник из благополучной семьи.
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