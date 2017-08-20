В РАН рассказали об угрозе несущегося к Земле астероида

Крупнейший астероид Florence, который приблизится к Земле 1 сентября. Большой опасности для земля он не представляет, так как хорошо изучен. Но гипотетически есть вероятность космической катастрофы, сообщили в РАН.
Существует гипотетическая вероятность того, что Florence собьет спутник, сообщают астрономы.
Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе заявил RT, что пролет небесного тела на расстоянии 7 млн км мимо Земли означает то, что в дальнейшее время возможны более тесные сближения, вплоть до столкновения.
Увидеть астероид огромный смогут только специалисты при помощи телескопа. Florence приблизится к нашей планете на 7 млн км 1 сентября. Небесное тело давно знакомо ученым, его траектория хорошо известна.
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