В Алтайском крае прошло международное шоу авиамоделей

В Ребрихе живут мои друзья, и на одном из авиамодельных фестивалей, который мы посещали, возникла идея приехать в Ребриху – полетать, пообщаться, тем более здесь очень красивые места. Желание приехать сюда вдруг переросло в грандиозный авиамодельный фестиваль. Такие события в России проходят крайне редко.

Нам очень приятно, что сегодня многие жители Ребрихи пришли посмотреть на мастерство пилотов. Здесь пилоты со всей Сибири — из Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Ребрихи. Приехали ребята из Казахстана — Темиртау, Астаны, Усть-Каменогорска, Караганды. Уровень пилотирования у всех разный, но тем не менее самое главное – это пообщаться друг с другом и поднять самолет. Здесь собираются ребята, влюбленные в небо. Как говорится, если человек заболел небом – то это навсегда. Это очень серьезный технический вид спорта, из которого потом вырастают инженеры, авиастроители, авиамоделисты и это дает очень большой толчок для развития молодежи.

Сегодня здесь можно увидеть много разных моделей – бензиновые, электрические, самолеты, вертолеты, есть покупные и самодельные модели. Авиамоделисты обычно делают всё сами. Я занимаюсь этим уже 5 лет. У меня на стенде представлены две модели самолетов Первой мировой войны, "Fokker D.VIII" и "Nieuport 17", это модели – копии. Строительство самолета и обучение пилотированию – очень сложный и долгий процесс, человек должен обладать терпением, уметь себя контролировать. Сборка одной модели-набора занимает в зависимости от сложности нескольких дней до нескольких недель, строительство модели – копии занимает от одного года до пяти-шести лет.