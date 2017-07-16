В Алтайском крае прошло международное шоу авиамоделей

15 июля в Ребрихинском районе впервые прошел международный авиамодельный фестиваль "Крылья Сибири". Для участия съехались авиамоделисты из Алтайского края, городов Сибирского федерального округа и Республики Казахстан.
Владимир Дроздецкий,
организатор:
В Ребрихе живут мои друзья, и на одном из авиамодельных фестивалей, который мы посещали, возникла идея приехать в Ребриху – полетать, пообщаться, тем более здесь очень красивые места. Желание приехать сюда вдруг переросло в грандиозный авиамодельный фестиваль. Такие события в России проходят крайне редко.
Нам очень приятно, что сегодня многие жители Ребрихи пришли посмотреть на мастерство пилотов. Здесь пилоты со всей Сибири — из Омска, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Ребрихи. Приехали ребята из Казахстана — Темиртау, Астаны, Усть-Каменогорска, Караганды. Уровень пилотирования у всех разный, но тем не менее самое главное – это пообщаться друг с другом и поднять самолет. Здесь собираются ребята, влюбленные в небо. Как говорится, если человек заболел небом – то это навсегда. Это очень серьезный технический вид спорта, из которого потом вырастают инженеры, авиастроители, авиамоделисты и это дает очень большой толчок для развития молодежи.
Сегодня здесь можно увидеть много разных моделей – бензиновые, электрические, самолеты, вертолеты, есть покупные и самодельные модели. Авиамоделисты обычно делают всё сами. Я занимаюсь этим уже 5 лет. У меня на стенде представлены две модели самолетов Первой мировой войны, "Fokker D.VIII" и "Nieuport 17", это модели – копии. Строительство самолета и обучение пилотированию – очень сложный и долгий процесс, человек должен обладать терпением, уметь себя контролировать. Сборка одной модели-набора занимает в зависимости от сложности нескольких дней до нескольких недель, строительство модели – копии занимает от одного года до пяти-шести лет.
Константин Сопов,
организатор:
В авиашоу приняли участие около 46 участников, вместе с ним приехали помощники, в общей сложности около 100 человек, привезли более 250 моделей самолетов. Каждая модель по-своему уникальна. Самому младшему участнику 6 лет, а самому старшему – 72 года.
Людмила Шлаузер,
и.о. главы администрации Ребрихинского района:
Сегодняшнее мероприятие очень значимо для района, это новое направление, инициатива проведения фестиваля была от наших жителей. Здесь принимают участие работники культуры, спорта, общественные организации, волонтёры. Общественное движение у нас в районе очень развито, и мы видим, что совместными силами можно устроить такой большой праздник для всех жителей.
Гости фестиваля увидели выставку авиамоделей, праздничный концерт, авиашоу, фигуры пилотажа, показательные полеты беспилотников.
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