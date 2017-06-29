В Республике Алтай племянник "по неосторожности" убил дядю

По данному факту возбудили уголовное дело. По версии следователей 28-летний мужчина приехал в гости к дяде вечером 25 июня в село Малый Яломан. Вместе со своим 52-летним дядей они стали выпивать алкоголь. Родственники поссорились, после чего племянник избил дядю руками и ногами по голове.

Утром потерпевшему стало хуже, его доставили в больницу, где через сутки, 27 июня, он скончался.

Обвиняемый уже признал свою вину. Сейчас решают вопрос о заключении его под стражу. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.