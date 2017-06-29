В Республике Алтай племянник "по неосторожности" убил дядю

В Онгудайском районе племянник избил своего дядю. В результате полученных травм, мужчина скончался, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
По данному факту возбудили уголовное дело. По версии следователей 28-летний мужчина приехал в гости к дяде вечером 25 июня в село Малый Яломан. Вместе со своим 52-летним дядей они стали выпивать алкоголь. Родственники поссорились, после чего племянник избил дядю руками и ногами по голове.
Утром потерпевшему стало хуже, его доставили в больницу, где через сутки, 27 июня, он скончался.
Обвиняемый уже признал свою вину. Сейчас решают вопрос о заключении его под стражу. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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