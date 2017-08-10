На Алтае мужчина чуть не зарезал своего собутыльника в Доме культуры

В Шебалинском районе РА полиция задержала 26-летнего жителя села Барагаш, которого подозревают в нанесении ножевых ранений своему односельчанину. Как сообщает пресс-служба МВД по республике Алтай, на теле потерпевшего врачи обнаружили три ножевых ранения, два из которых — проникающие.
Ночью на территории Дома культуры между молодыми людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый достал из кармана складной нож и нанес несколько ударов своему оппоненту. Очевидцам происшествия удалось выбить нож из рук мужчины и оттолкнуть его в сторону. После этого хулиган скрылся.
Материалы дела передали СК России по республике Алтай.
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