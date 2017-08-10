На Алтае мужчина чуть не зарезал своего собутыльника в Доме культуры

Ночью на территории Дома культуры между молодыми людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый достал из кармана складной нож и нанес несколько ударов своему оппоненту. Очевидцам происшествия удалось выбить нож из рук мужчины и оттолкнуть его в сторону. После этого хулиган скрылся.

Материалы дела передали СК России по республике Алтай.