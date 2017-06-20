В России мобильные телефоны заменят банковские карты

Россияне смогут воспользоваться инновационной услугой уже в 2018 году, сообщают источники газеты "Известия".

Частично подобная система уже внедрена в работу 10 банков на территории России и широко используется в ряде других стран, но, как правило, речь идет об операциях между клиентами одного банка. Новая платежная система исключит необходимость ввода любых данных, кроме номера мобильного телефона. По мнению экспертов, несмотря на явное упрощение процедур для пользователей, главным минусом подобного нововведения может стать ошибка в одной цифре при заполнении данных.

"У номеров карт и счетов есть специальные схемы контроля правильности ввода номера — последняя цифра карты, например. Таким образом, ошибка в одну цифру в номере карты на 99,9% не приводит к ошибочному переводу, так как такой карты просто не существует. Деньги вернутся на счет отправителя. Ошибка же в одной цифре номера телефона приведет к переводу денег на некорректного получателя", — опасается Руководитель направления противодействия мошенничеству центра информбезопасности компании "Инфосистемы джет" Алексей Сизов.



Сизов также отмечает высокий риск атаки хакеров на телефоны пользователей. В данном случае, при взломе мошенники получают доступ и к банковским реквизитам, и номеру мобильного. Эксперт напоминает, что аналогичный случай произошел в Германии, где абоненты сотового оператора O2-Telefonica лишились денег в результате кибератаки, пишет ura.ru.