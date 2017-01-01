В России могут разрешить открывать магазины с алкоголем вблизи больниц и школ

Чиновники обосновывают свое решение необходимостью бороться с распространением нелегального алкоголя. Против инициативы Минпромторга может выступить Минздрав, который считает наиболее эффективным способом борьбы с употреблением алкоголя в стране снижение числа точек его продажи.

В настоящее время закон запрещает торговать спиртными напитками "в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных, военных объектах, рынках, вокзалах, в аэропортах, в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности" и "на прилегающих к ним территориях". Радиус этих "прилегающих территорий" устанавливают местные власти в соответствии с актуальной версией правительственного постановления. Максимальное удаление может составлять 1 км. В Алтайском крае это расстояние должно быть равно 100 метрам.

Представители торговых сетей после введения ограничений заявили о нерентабельности своих магазинов и угрозе их закрытия, после чего Минпромторг счел закон об ограничении продажи алкоголя "барьером для торговли". Поправки к закону были подготовлены еще в прошлом году, а сейчас ведомство конкретизировало допустимые дистанции.

Максимальное удаление может составлять 50 м от детских садов, школ, училищ и других организаций, где обучаются несовершеннолетние, а также от зданий, которые либо принадлежат этим учреждениям, либо находятся в их пользовании. Для кафе, где самым крепким из подаваемых алкогольных напитков является вино, дистанция сокращается до 20 м.

Аналогичное соотношение прописано к медучреждениям и источникам повышенной опасности. Возле учреждений для обучения совершеннолетних (вузы, ссузы и т.п.) такие кафе или рестораны разрешат открывать в 5 м от входа в здание, а торгующие спиртным магазины — в 10 м. Кроме того, 10-метровую дистанцию предлагается установить для торговых точек от вокзалов и аэропортов, спортивных и военных объектов, а также от медучреждений, не специализирующихся на акушерстве, гинекологии и детских болезнях.