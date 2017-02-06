В России могут ввести патенты на право сдачи жилья в аренду

Россиянам, зарабатывающим на сдаче своего жилья в аренду, в скором времени, возможно, придется получать патент, который позволит платить в качестве налога фиксированную сумму вместо 13%, получаемых от дохода.
О попытке государства легализовать по-прежнему серый рынок жилищной аренды рассказали "Известия".
По данным издания, пункт о сдаче в аренду жилой недвижимости появится в новом перечне видов деятельности самозанятых граждан, подлежащих упрощенной форме налогообложения через выдачу патентов. Перечень составляют Минэкономразвития и Минфин.
Чиновники теперь готовы признать, что если гражданин сдает одну квартиру или дом и при этом не использует наемный труд, то его необходимо учитывать как самозанятого. С учетом того, что таких арендодателей — большинство, это даст стимул платить налоги. Сейчас только 3–5% арендодателей отчисляют деньги государству.
Как предупреждают эксперты, при выводе этого рынка из тени, скорее всего, придется столкнуться и с другой проблемой. Справедливо, если стоимость патента будет варьироваться в зависимости не только от конкретного региона, но и от места расположения, площади и кадастровой стоимости сдаваемого в аренду объекта жилой недвижимости, а этот вопрос на сегодня — поле для дискуссий.
Для стимулирования перехода граждан, сдающих жилье, к патентам государство может задействовать репрессивный аппарат. За неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность (по статье 198 УК РФ): физическому лицу грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей и даже лишение свободы на срок до одного года, пишет znak.com.
Справка
Сейчас в России около 50 видов деятельности, в отношении которых действует система упрощенного налогообложения. В их числе ремонт и обслуживание бытовой техники, ремонт мебели, услуги фотоателье и так далее. Владелец патента ежегодно выплачивает не 13-процентный налог на доходы физических лиц, а фиксированную сумму, рассчитываемую из потенциально возможного для данного вида деятельности в конкретном регионе.
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