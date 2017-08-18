В России начнут выпускать полимерные деньги

В банке сообщили, что такая технология позволит защитить деньги от повреждений. Помимо защитных свойств, полимерная пропитка позволит увеличить срок жизни купюры в три-пять раз. Производство таких банкнот снижает потребление энергии на 30% по сравнению с энергозатратами на выпуск бумажных денег.

Сейчас денежные купюры изготавливаются из бумаги, содержащей 100% хлопка. Хотя во многих странах давно используют полимерные деньги. Впервые их изготовили в Австралии.

Однако есть и минусы у таких денег. Эксперты считают, что с полимерными деньгами могут возникнуть проблемы по их утилизации, так как полимер можно только сжигать, а это отнюдь не экологично. Более того, производство таких денег в разы дороже.

Новая купюра номиналом 200 рублей появится в России в этом году. На ней будут изображены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Новая 100-рублевая банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, войдет в обращение в I квартале 2018 года.