В России начнут выпускать полимерные деньги

Центробанк планирует использовать специальную полимерную пропитку для производства новых купюр номиналом 200 рублей и памятной купюры к ЧМ-2018, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу банка.
В банке сообщили, что такая технология позволит защитить деньги от повреждений. Помимо защитных свойств, полимерная пропитка позволит увеличить срок жизни купюры в три-пять раз. Производство таких банкнот снижает потребление энергии на 30% по сравнению с энергозатратами на выпуск бумажных денег.
Сейчас денежные купюры изготавливаются из бумаги, содержащей 100% хлопка. Хотя во многих странах давно используют полимерные деньги. Впервые их изготовили в Австралии.
Однако есть и минусы у таких денег. Эксперты считают, что с полимерными деньгами могут возникнуть проблемы по их утилизации, так как полимер можно только сжигать, а это отнюдь не экологично. Более того, производство таких денег в разы дороже.
Новая купюра номиналом 200 рублей появится в России в этом году. На ней будут изображены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический. Новая 100-рублевая банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, войдет в обращение в I квартале 2018 года.
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