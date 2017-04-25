Почему в Родительский день православные радуются за умерших?

Во вторник, 25 апреля 2017 года, православные христиане отмечают праздник Радоницы. В народе его чаще называют "родительским денем". В это время люди стараются съездить на кладбище, убрать на могилах, сходить в храм и помянуть своих близких. Что же происходит в этот день и почему он считается праздничным?
Праздник Радоницы всегда приходится на девятый день после Пасхи, то есть на вторник второй недели после пасхальной недели. В 2017 году Родительский день выпал на 25 апреля.
Это время называют "Фомина неделя" или "Неделя апостола Фомы" по имени апостола, который не сразу поверил в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.
Название праздника произошло от славянского слова "радоваться" и "род". В этот день принято не тосковать по умершим, а, напротив, радоваться тому, что они перешли в вечную жизнь. У христиан мертвые называются "усопшие", то есть "уснувшие" до всеобщего воскресения.
Радоница отмечается сразу после пасхальной недели и антипасхи еще и потому, что если до этого отдавалась дань воскресшему Христу, то теперь пришло время вспомнить всех, кто умер. Именно победа Христа над смертью должна вытеснить печаль о разлуке с родными. Иногда этот день называют Пасхой усопших.
Поминовение усопших — изначально славянская традиция. Но ее приняли и поддержали в Русской православной церкви.
С Фоминой недели (второй после Пасхи) в православных храмах возобновляют служить литии по усопшим. Но на самом богослужении Радоницы церковный устав не предполагает "ничего специально заупокойного", поскольку вторник Фоминой седмицы приходится на период празднования Антипасхи.
В день Радоницы и накануне в церковных лавках принимаются записки о упокоении на Божественную литургию и на панихиду. Во всех храмах проходит поминовение усопших.
В этот день принято сходить на кладбище на могилы своих родных и близких. Но, прежде всего, рекомендуется побывать на богослужении в храме, подать записки за усопших и помолиться о них. Лучше заказать и панихиду. Так что на кладбище лучше идти после богослужения.
Если по каким-то причинам не получилось сходить в церковь, то можно помолиться дома или на кладбище. В православии есть специальные молитвы и чин литии, которую может совершить обычный человек на могилах своих близких или прочитать акафист об упокоении. На кладбище можно зажечь свечу или лампаду, обязательно прибрать могилку, очистить ее от скопившегося мусора.
До девятого дня после Пасхи усопших не поминают и на кладбища не ходят. А вот на Радоницу люди привыкли идти на могилы. Они приносят туда крашеные яйца, разную праздничную еду и устраивать там поминальную трапезу. Но православная церковь категорически против распития на кладбищах спиртных напитков и "широких застолий". А обычай оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба "для покойника" считается языческим.
Еду не нужно оставлять на могилах. Гораздо лучше раздать ее "на помин души" бедным и нуждающимся. Также в этот день хорошо подавать милостыню. А самое главное, что могут сделать живые для мертвых — помолиться за них и вспомнить об их жизни.
Для поминовения усопших в храм можно принести:
- хлеб;
- крупы;
- печенье;
- конфеты;
- фрукты.
Если вы хотите дома помянуть близких, то тоже можно накрыть стол. В этот день разрешены и молочные и мясные продукты.
Да, есть.
- Радуница;
- Родоница;
- Радовница;
- Радушное воскресенье;
- Могилки, Гробки (укр.);
- Навий день, Родительская, Радованцы, Усопшая Радованица (белорус.).
- России;
- Белоруссии;
- Украине;
- Польше;
- Молдавии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.