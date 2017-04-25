Почему в Родительский день православные радуются за умерших?

1 Когда отмечается Радоница?

Праздник Радоницы всегда приходится на девятый день после Пасхи, то есть на вторник второй недели после пасхальной недели. В 2017 году Родительский день выпал на 25 апреля.

Это время называют "Фомина неделя" или "Неделя апостола Фомы" по имени апостола, который не сразу поверил в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности.