В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

Из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Бесплатно можно будет провезти дамские сумки, портплед с костюмом, детское питание для ребенка.

Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее 10 кг багажа. Авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.