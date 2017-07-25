В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

Минтранс предложил новые авиационные правила, которые предусматривают минимальный вес ручной клади в 5 кг, пишет РИА Новости.
Из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.
Бесплатно можно будет провезти дамские сумки, портплед с костюмом, детское питание для ребенка.
Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее 10 кг багажа. Авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.
Накануне комитеты по экономической политике и законодательству Совфеда отклонили документ, отметив, что введение нормы о платном багаже может привести к удорожанию билетов. Позднее комитет по экономической политике все же поддержал законопроект. Также ряд сенаторов предложил отложить обсуждение документа из-за отсутствия на него отзывов общественных организаций. Ранее законопроект одобрила Госдума.
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