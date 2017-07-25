В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

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Сегодня, 20:30.
Жизнь

Минтранс предложил новые авиационные правила, которые предусматривают минимальный вес ручной клади в 5 кг, пишет РИА Новости.

Самолет, стюардесса.
Самолет, стюардесса. Фото: СС0.

Из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Бесплатно можно будет провезти дамские сумки, портплед с костюмом, детское питание для ребенка.

Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее 10 кг багажа. Авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.

Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

Накануне комитеты по экономической политике и законодательству Совфеда отклонили документ, отметив, что введение нормы о платном багаже может привести к удорожанию билетов. Позднее комитет по экономической политике все же поддержал законопроект. Также ряд сенаторов предложил отложить обсуждение документа из-за отсутствия на него отзывов общественных организаций. Ранее законопроект одобрила Госдума.

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