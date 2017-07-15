В России расширили список запрещённых наркотических и психотропных веществ

Отмечается, что в некоторых регионах России отмечено появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений со смертельным исходом, вызванных их потреблением. В список внесли 12 психоактивных веществ, которые ранее запретил ряд иностранных государств — например, Финляндия, Эстония, Швеция, Белоруссия.

Кроме этого, зафиксировано активное распространение высушенных частей растения Mimosa hostilis, которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин, а также его семян, сообщает РИА Новости. Оно включено в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России.

Раздел "наркотические вещества" данного списка дополнили веществами "Беноциклидин", "Метоксикетамин", "Фуранилфентанил". В раздел контролируемых в РФ психотропных веществ попали "Дезхлорэтизолам", "Диклазепам", "Клоназолам". Всего по двум разделам 12 наименований.

Одновременно соответствующие изменения внесены в разделы "значительный", "крупный" и "особо крупный" размеры наркотических средств и психотропных веществ для статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ.

Справка

Mimosa tenuiflora (лат.) — вид многолетних вечнозеленых деревьев или кустарников рода Мимоза семейства Бобовые (Fabaceae). Растение известно тем, что его части используются для приготовления традиционных в Бразилии психоактивных отваров.