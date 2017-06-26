В России резко выросла цена продовольственной корзины

Резкий скачок произошел в апреле — в остальные периоды наблюдался обычный рост цен.

В итоге минимальный потребительский набор стал стоить более 4 тысяч рублей, пишут "Известия" со ссылкой на документ Росстата, оказавшийся в распоряжении издания. Более всего на рост стоимости продуктовой корзины повлияли цены на овощи и фрукты: показатель по некоторым позициям достиг 80%. Примечательно, что инфляция за указанный период составила всего 1,7%.

В среднем по России стоимость минимального набора набора продуктов в конце мая составила 4036 рублей, в столице — 4945 рублей.

Отмечается, что с начала года значительно выросли цены на белокочанную капусту (в 1,4 раза), картофель, лук, морковь и свеклу (в 1,2-1,3 раза) и яблоки (на 7,5%). Несмотря на это огурцы подешевели на 26,4%, а помидоры — на 11,5%. Снижение цен наблюдается и на все виды крупяных изделий: от 0,3% (на рис) до 3,8% (на гречневую крупу). Кроме того, на 2,5% подешевели отечественные сыры, пишет ura.ru.

По данным издания, в мае 2017 года на российском продовольственном рынке был зафиксирован дефицит импортного картофеля из Египта. Существенно повысили закупочные цены и российские поставщики зарубежных корнеплодов. Кроме того, повысились закупочные цены на молоко и молочные продукты.