В России встречи депутатов с избирателями приравняли к митингам

С 18 июня в России официально вступил в силу закон, приравнивающий уличные встречи депутатов митингам. Теперь они подлежат обязательному уведомлению.
Закон опубликован в "Парламентской газете". Он начал действовать с момента публикации.
Отныне встретиться с избирателями можно будет в помещениях, в специально отведенных местах и во дворах домов, а также в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания.
Во втором случае встречи подлежат обязательному уведомлению "в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения, так как они будут проводиться в соответствии с законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", пишет polit.ru.
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