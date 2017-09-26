В России запретили жечь костры и поджигать траву

Согласно правилам, запрещается разведение костров, сжигание мусора и травы на землях общего пользования, сообщает РИА Новости.

Правила расширяют полномочия властей по обеспечению безопасности: в случае угрозы пожарной опасности власти могут устанавливать особый противопожарный режим.

Кроме того, постановление определяет, что транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий, должны выполняться из негорючих или трудногорючих материалов.

Новыми требованиями не допускается размещение детей на этаже с одним эвакуационным выходом, а также в мансардных помещениях зданий для детского летнего отдыха, если они построены из дерева. Необходимо также обеспечить все здания для летнего детского отдыха телефонной связью и устройствами для подачи сигнала тревоги при пожаре.

Документ расширяет перечень категорий помещений, для которых должны быть разработаны дополнительные меры пожарной безопасности, пишет bfm.ru.