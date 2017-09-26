В российских аэропортах и вокзалах появитcя tax free

Евтухов отметил, что процедура оформления tax free будет аналогична лучшим зарубежным практикам.

Внедрение такой практики, по словам экспертов, позволит государству сэкономить, однако реально она сможет работать только в местах пересечения российской границы. В пилотном проекте tax free будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил, что на реализацию проекта tax free в России потребуется 260 млн рублей, при этом ожидается, что в будущем система сможет себя окупить.

Специалисты считают, что благодаря tax free в России могут увеличиться продажи дорогих товаров, которые иностранные туристы смогут покупать чаще. Согласно мировой практике, tax free показывает значительную выгоду в местах реализации.