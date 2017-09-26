В российских аэропортах и вокзалах появитcя tax free

Возврат НДС по покупкам (tax free) в России может заработать уже со следующего года и позволит получить компенсацию суммы налога день в день в месте покупки. Об этом порталу iz.ru сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Евтухов отметил, что процедура оформления tax free будет аналогична лучшим зарубежным практикам.
Внедрение такой практики, по словам экспертов, позволит государству сэкономить, однако реально она сможет работать только в местах пересечения российской границы. В пилотном проекте tax free будет запущен в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил, что на реализацию проекта tax free в России потребуется 260 млн рублей, при этом ожидается, что в будущем система сможет себя окупить.
Специалисты считают, что благодаря tax free в России могут увеличиться продажи дорогих товаров, которые иностранные туристы смогут покупать чаще. Согласно мировой практике, tax free показывает значительную выгоду в местах реализации.
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