В РПЦ предложили повысить цены на алкоголь

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали повысить цены на алкоголь и ограничить продажу спиртного с химическими добавками, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона.
"Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей", — цитирует агентство священнослужителя.
Митрополит также обратил внимание на тот факт, что в состав спиртных напитков могут входить вредные для человека химические добавки. При этом, по его словам, покупатели могут и не знать о наличии таких добавок из-за того, что "о них написано мелким шрифтом, еще чаще не написано ничего", пишет polit.ru.
В начале мая митрополит Иларион предложил ограничить работу крупных торговых сетей по воскресеньям, объяснив это тем, что людям необходим отдых, чтобы побыть в кругу своих близких и сходить в церковь.
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