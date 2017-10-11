В РПЦ прокомментировали эксперимент студентки, взявшей смывы с икон на анализы

"Если это экспертная деятельность, то она, на мой взгляд, является незаконной. Потому что данные эксперты, насколько мне известно, не обладают ни необходимыми разрешительными документами, ни правами на проведение медицинских или экспертных действий. Если же рассматривать данную акцию как акт творческого самовыражения, то подобный акт является совершенно неуместным в церкви. И вообще, не только в церкви, а в любом пространстве, которое является частным и сакральным пространством для многих людей. Он нарушает право на частную жизнь религиозных организаций", — цитирует агентство городских новостей "Москва" Вахтанга Кипшидзе.

По его словам, исследователи "смешали научный подход с представлениями о творческой свободе". "Абсолютное большинство настоятелей московских храмов стремятся соблюдать все необходимые гигиенические правила в своих приходах. И делать вывод о том, что они недостаточны, на основе эксперимента, который не удовлетворяет критериям научности, потому что проводился людьми, не обладающими законно установленными компетенциями, я считаю неадекватным", — указал Кипшидзе, пишет znak.com.

Об эксперименте рассказал The Village. "Целью нашего эксперимента не было показать, что церковь — это одна большая бактерия. Этот проект не отрицает Бога, он о вовлеченности людей. Понятное дело, что вера тех, кто каждый день ходит в церковь, сильнее мысли о том, что икона грязная", — говорит Федорова.

В эксперименте ей помогала научный сотрудник одной из лабораторий. Вместе исследователи обошли шесть церквей Замоскворечья и взяли смывы с десяти икон: Преподобного Сергия, Воскресения Христа, Серафима Саровского, Святой Елисаветы, Божией Матери, Крещения Господня, Спиридона Тримифунтского, "Неупиваемой Чаши".

На иконах удалось найти некоторые виды микроорганизмов. В частности, Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, наиболее патогенный вид стафилококков, возбудитель гнойно-воспалительных поражений у человека, инфекций кожи и мягких тканей, а также Escherichia coli — кишечную палочку.

"Мы не нашли ни сифилиса, ни каких-то жестких патогенов. Конечно, я не врач, чтобы делать выводы о том, насколько обнаруженные микроорганизмы опасны для здоровья, но, если у тебя слабый иммунитет, они могут навредить. А то, что иконы нестерильны, — факт. Было бы здорово, если бы люди, как в спортзале после тренировки, протирали за собой иконы салфеткой с дезинфектором. Ведь это про отношение к ближнему, а христианство учит любви к нему", — сказала Дарья Федорова.