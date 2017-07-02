В РПЦ рассказали, чем монархия лучше выборных форм правления

Ранее католикос-патриарх всея Грузии Илия II заявил, что в стране могут восстановить монархию.

"Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие", — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, монархия — это "именно та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления".

В этом случае, отметил он, речь идет о "человеке, который помазывается на царство священнослужителями и получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, а санкцию от Бога через Церковь на свое правление".

Митрополит добавил, что РПЦ нейтрально относится к любой выбранной форме управления государством — до тех пор, пока "власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью", пишет "Росбалт".