В РПЦ рассказали, чем монархия лучше выборных форм правления

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион поделился своим мнением о преимуществах монархии.
Ранее католикос-патриарх всея Грузии Илия II заявил, что в стране могут восстановить монархию.
"Внутри нашей Церкви есть люди, есть группы людей, которые ратуют за восстановление монархии, и я думаю, что если наше общество когда-нибудь созреет для обсуждения этого вопроса, Церковь в таком обсуждении примет самое активное участие", — сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, монархия — это "именно та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления".
В этом случае, отметил он, речь идет о "человеке, который помазывается на царство священнослужителями и получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, а санкцию от Бога через Церковь на свое правление".
Митрополит добавил, что РПЦ нейтрально относится к любой выбранной форме управления государством — до тех пор, пока "власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью", пишет "Росбалт".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.