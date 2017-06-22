В Рубцовске два бухгалтера похитили у детского сада более миллиона рублей

В Рубцовске будут судить двух бухгалтеров детского сада, которых обвиняют в хищении более миллиона рублей у детского сада. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По версии следствия, с 2013 по 2015 годы женщины вносили в реестры ложные сведения о своей зарплате. В итоге они присвоили более миллиона рублей.
Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.
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