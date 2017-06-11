В Рубцовске полицейские накрыли наркопритон

По данным МВД, 48-летний рубцовчанин систематически предоставлял свою квартиру в жилом доме по улице Пушкина своим наркозависимым знакомым для употребления наркотиков.

Полицейские обнаружили в квартире посуду, в которой изготавливали запрещенные вещества, и сами наркотики.

В момент операции в квартире были также два посетителя в наркотическом опьянении. В отношении них составили административные протоколы.