В Рубцовске владельцы маршрутов с нерегулируемыми тарифами повысили цены на проезд

Представители одного из перевозчиков уточнили, что цены поднялись как минимум на маршрутах №№ 1т, 7, 12, 14. Начальник управления по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации Рубцовска Евгений Долгих добавил, что с 20 февраля тарифы вырастут также на маршрутах №№ 3, 6к, 10. По данным "Банкфакса", некоторые частные перевозчики пока не поднимают цену, ожидая реакции властей.

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием, остался прежним. Здесь процедура сложнее: чтобы повысить тариф, нужно рассчитывать издержки, готовить целый пакет документов. В настоящее время власти Рубцовска готовят письма к автоперевозчикам с просьбой обосновать выросший тариф.

Для многих горожан повышение цены стало сюрпризом. Они обсуждают это в соцсетях и удивляются тому, что горадминистрация не предупредила их о повышении.