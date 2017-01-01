В Рубцовске владельцы маршрутов с нерегулируемыми тарифами повысили цены на проезд

Несколько перевозчиков, работающих на маршрутах общественного транспорта в Рубцовске, подняли стоимость проезда на два рубля — до 17 рублей. Они воспользовались тем, что тарифы на маршрутах не регулируются, и в установленном порядке уведомили о грядущем повышении горадминистрацию. Однако для горожан это событие стало сюрпризом, пишет "Банкфакс".
Представители одного из перевозчиков уточнили, что цены поднялись как минимум на маршрутах №№ 1т, 7, 12, 14. Начальник управления по промышленности, энергетике, транспорту, развитию предпринимательства и труду администрации Рубцовска Евгений Долгих добавил, что с 20 февраля тарифы вырастут также на маршрутах №№ 3, 6к, 10. По данным "Банкфакса", некоторые частные перевозчики пока не поднимают цену, ожидая реакции властей.
Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием, остался прежним. Здесь процедура сложнее: чтобы повысить тариф, нужно рассчитывать издержки, готовить целый пакет документов. В настоящее время власти Рубцовска готовят письма к автоперевозчикам с просьбой обосновать выросший тариф.
Для многих горожан повышение цены стало сюрпризом. Они обсуждают это в соцсетях и удивляются тому, что горадминистрация не предупредила их о повышении.
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