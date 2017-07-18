В сети появились кадры оперативной съёмки из коттеджа Денисовых

На видео можно увидеть, что коттедж находится за высоким забором. Дом оборудован камерами наружного слежения (возможно, их поставили после того, как Денисовых обокрали). В коттедже деревянная отделка, всюду фото Юрия Денисова, на рабочем столе "золотая" табличка: "Начальник управления Алтайского края по образованию и делам молодежи Денисов Юрий Николаевич".

Именно на этом участке Денисовых работали сотрудники бийских техникумов — стеклили теплицу, строили туалет и выполняли другие работы.

По данным следствия, в 2011 году Юрий Денисов потребовал взятку у директора бийского колледжа, чтобы тот мог сохранить должность. Татьяна Денисова должна была определить вид, сумму и канал поставки взяток. Встретившись с мужчиной, она объявила ему, что он в конце каждого года должен привозить им продукты стоимостью около 10 тысяч рублей (в том числе алкоголь). С 2011 по 2016 годы директор колледжа возил коробки с продуктами в поселок Мирный Зонального района. Общая сумма взяток составила более 50 тысяч рублей.

Кроме этого коттеджа площадью 156 кв. м, построенного в 90-е годы, Денисовы также имеют земельный участок в поселке Чуйском Бийского района, квартиру в Барнауле "в обыкновенном доме" площадью 88 кв. м и автомобиль Hyundai Santa Fe. Все имущество, кроме коттеджа в Мирном у семьи конфискуют в счет государства.