В сети появился трейлер фильма "То, что во мне", снятого на Алтае

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Сегодня, 16:04.
Культура

Автор сценария фильма "То, что во мне" Александра Боровикова опубликовала на своей  странице в Facebook трейлер. Съемки документального фильма с участием музыканта Гарика Сукачева снимали на Алтае летом 2016 года.  

Гарик Сукачев в Барнауле.
Гарик Сукачев в Барнауле. Фото из архива редакции.

"Смотреть со звуком — саундтрек чумовой/ P.S. Название трека - Энрике Угалде & Тыва "Ghost riders in the sky / Чылгычынын ыры"", — написала Александра Боровикова. 

Съемки этого документального фильма с элементами игрового кино начались 5 сентября 2016 года. Это совместный проект Первого канала, Русского географического общества, Гарика Сукачева и Harley-Davidson Новосибирск. Музыкант проехал на мотоцикле по Чуйскому тракту через Алтайский край и Республику Алтай почти до границы с Монголией. Вместе с ним ехали профессиональные операторы, которые снимали места, в которых он останавливался.

Ранее altapress.ru писал, что фильм с рабочим названием "Алтайская песня" презентовали во время Шукшинских дней на Алтае.

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