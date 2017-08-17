В сети появился трейлер фильма "То, что во мне", снятого на Алтае

"Смотреть со звуком — саундтрек чумовой/ P.S. Название трека - Энрике Угалде & Тыва "Ghost riders in the sky / Чылгычынын ыры"", — написала Александра Боровикова.

Съемки этого документального фильма с элементами игрового кино начались 5 сентября 2016 года. Это совместный проект Первого канала, Русского географического общества, Гарика Сукачева и Harley-Davidson Новосибирск. Музыкант проехал на мотоцикле по Чуйскому тракту через Алтайский край и Республику Алтай почти до границы с Монголией. Вместе с ним ехали профессиональные операторы, которые снимали места, в которых он останавливался.

Ранее altapress.ru писал, что фильм с рабочим названием "Алтайская песня" презентовали во время Шукшинских дней на Алтае.