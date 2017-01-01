В Сеуле провели экстренное совещание из-за смерти брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии подтвердила, что гражданин КНДР, скончавшийся в аэропорту Куала-Лумпура, является Ким Чен Намом, он — брат северокорейского лидера. Причина смерти пока не установлена.

Ранее южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило, что в Малайзии был отравлен сводный брат лидера КНДР. Убийство 14 февраля утром якобы совершили две северокорейские шпионки "с иглами" в аэропорту Куала-Лумпура. Задержать их не удалось, пишет "Росбалт".

На Ким Чен Нама уже совершалось покушение, причем это было сделано по указанию северокорейского руководства, однако брат действующего лидера КНДР Ким Чен Ына остался жив, сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.

"Предыдущая попытка убийства была предпринята примерно пять лет назад", — рассказал Kyodo источник в южнокорейской разведке.

Это же агентство приводит полученные в японских дипломатических кругах сведения, согласно которым женщины — агенты северокорейской разведки, подозреваемые в последней, удачной попытке лишить Ким Чен Нама жизни, уже могут быть мертвы. Информация проверяется.

По данным южнокорейского агентства "Ёнхап", Ким Чен Нам был атакован в аэропорту двумя неизвестными женщинами, вооруженными "отравленными иглами", пишет Lenta.ru.

Справка

Ким Чен Нам (по информации Википедии, родился 10 мая 1971 года) — внебрачный сын прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира от актрисы Сон Хе Рим. Он не рассматривался как будущий глава государства, однако некоторое время занимал высокие посты в правительстве. В 2001 году он был пойман при попытке посетить Японию по фальшивому доминиканскому паспорту, что привело к обострению международных отношений, а впоследствии — к конфликту с отцом. После этого он уехал за границу и на родину не возвращался.