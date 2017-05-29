В Северной Корее опубликовали видео пуска "молниеносных" ракет для системы ПВО

Ведущие так прокомментировали пуск ракеты: "Подобно молнии в миг разнесла в пыль беспилотник и ракету противника" (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что на испытаниях лично присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он позитивно оценил надежность и эффективность новых ракет и распорядился начать их серийное производство, пишет polit.ru.

29 мая КНДР осуществила очередные испытания ракеты. Ее тип неизвестен, но, предположительно, это баллистическая ракета, передает ТАСС со ссылкой на ВС Южной Кореи и агентство Рёнхап.

По его информации, запуск был произведен из района северокорейского города Вонсан в восточном направлении. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил об экстренном созыве Совета по национальной безопасности.

Запущенная КНДР ракета, предположительно, упала в районе особой экономической зоны Японии, пишет bfm.ru.