В СГК опровергли сообщения об аварии на ТЭЦ-3, из-за которой не все барнаульцы получили тепло

Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Барнаульская ТЭЦ-3. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Altapress.ru известно о нескольких случаях, когда в ответ на вопросы о холодных батареях или недостаточно горячей воде в кране обслуживающие организации ссылаются на сбой в работе ТЭЦ-3. По информации УК и ТСЖ, станция выдает теплоноситель с температурой всего 60 градусов, что недостаточно для качественного теплоснабжения.

Собственник ТЭЦ — "Сибирская генерирующая компания"— 27 сентября показала журналистам, как ТЭЦ работает в начале отопительного сезона.

Алексей Макаров,

главный инженер барнаульской ТЭЦ-3:

Согласно графику, температура теплоносителя при текущей погоде должна составлять 70 градусов. Мы отпускаем его по всем четырем магистралям с температурой 71-75 градусов. Никаких ограничений нет, работаем с большим резервом: сейчас мы выдаем 250 гигакалорий при установленной мощности в 1450. Мы готовы к подключению новых потребителей и постепенно будем увеличивать температуру теплоносителя по графику. Зимой этот показатель будет достигать 130 градусов.

По его словам, на станции выполнили 75% ремонтной кампании 2017 года. Сейчас на ремонте находится турбогенератор №2, но на подаче тепла это никак не сказывается.

Слова УК и ТСЖ о сбоях на ТЭЦ-3 Алексей Макаров назвал "заблуждением". Другой сотрудник СГК предположил, что таким образом управляющие компании объясняют либо собственную неготовность принять тепло, либо принимают за сбои нарушения гидравлического режима, которые неизбежны при подключении домов по индивидуальным заявкам. Раньше, когда город входил в отопительный сезон кварталами, проблем было меньше. Сейчас при подключении каждого отдельного дома гидравлический режим постоянно сбивается, и у СГК уходит какое-то время, чтобы выровнять его.

С 25 по 27 сентября ежечасный отпуск теплоносителя на ТЭЦ-3 увеличился с 4,7 тыс. кубометров до 10. Зимой этот показатель увеличится до 13 тыс. кубометров.

Александр Кощеев,

председатель комитета по энергоресурсам и газификации администрации Барнаула:

В большинство домов (88%) и социальных учреждений тепло уже поступило. Насосные станции в течение недели выровняют гидравлический режим на всей территории города. Поставку теплоэнергии полностью стабилизируем до 5-10 октября.

Факт

На барнаульской ТЭЦ-3 запасли 112 тыс. тонн угля. Это в два раза больше, чем предписано по нормативам. В сутки на станции сжигают 4 тыс. топлива. Поставки идут ежедневно. Если по какой-либо причине они прекратятся, ТЭЦ сможет работать в штатном режиме в течение месяца.