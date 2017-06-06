В Сибири предложили узаконить проституток, чтобы на их налоги ремонтировать дороги и строить школы

В Омске появилась инициатива по легализации проституции. С этой идеей во время публичных слушаний в горсовете по исполнению бюджета Омска за прошлый год выступил местный общественник Анатолий Степанов. По мнению инициатора, с помощью легализации этого вида деятельности можно будет пополнить не только городской бюджет, но и казну страны, пишет superomsk.ru.

Анатолий Степанов,

омский общественник: Необходимо набраться смелости, решительности, особого депутатского героизма и мужества и принять соломоново решение — обратиться в Заксобрание Омской области и к губернатору Виктору Назарову с предложением, чтобы они обратились в Госдуму, Совфед и к президенту Владимиру Путину, чтобы были внесены изменения в федеральное законодательство и наконец-то легализована проституция на всей территории РФ. Как насчитал г-н Степанов, в Омской области имеются как минимум пара тысяч проституток, доход которых составляет 3,6 млрд рублей и может приносить в региональный бюджет более 500 миллионов, то есть 13 % налоговых отчислений. Анатолий Степанов,

омский общественник: Эти деньги можно потом потратить и на дороги, и на покупку автобусов, трамваев, троллейбусов, и на строительство школ и так далее. Почему-то депутаты горсовета не оценили это рацпредложение.