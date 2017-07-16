В Сибири при пожаре погибло семь человек

Пожар в садоводстве Братска Иркутской области унес жизни семи человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
Пожар в дачном доме в садоводстве "Железнодорожник" произошел сегодня ночью. В три часа ночи в пожарную охрану поступил тревожный звонок: горит дом, в котором могут находиться люди. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению. Спустя полчаса, во время разбора и проливки строительных конструкций, пожарные обнаружили биологические останки 7 человек. В результате пожара дачный дом полностью уничтожен.
По словам начальника главного управления МЧС России по Иркутской области Валентина Нелюбова. среди погибших могли быть дети. Пожар заметили поздно. потмоу что дом стоит на отшибе. "По словам единственного свидетеля, соседки, этот дом снимала женщина. Накануне к ней приехали гости с детьми. Недалеко от дома обнаружен автомобиль, предположительно, принадлежавший одному из погибших. Предварительно причиной пожара могло послужить внесение постороннего источника огня или короткое замыкание электропроводки",— рассказал Нелюбов.
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