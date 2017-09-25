В Сирии погиб российский генерал

Валерий Асапов был старшим военным советником РФ и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Он погиб в ходе минометного обстрела террористами "Исламского государства". Снаряд попал в командный пункт, где находился российский военный. Он получил смертельное ранение.

Генерал-лейтенант представлен к награде посмертно. Всего по данным военного ведомства за время операции в Сирии погибли 35 россиян, отмечают "Известия".