В Сирии погиб российский генерал

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб при минометном обстреле террористов ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Валерий Асапов был старшим военным советником РФ и помогал сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дейр-эз-Зора. Он погиб в ходе минометного обстрела террористами "Исламского государства". Снаряд попал в командный пункт, где находился российский военный. Он получил смертельное ранение.
Генерал-лейтенант представлен к награде посмертно. Всего по данным военного ведомства за время операции в Сирии погибли 35 россиян, отмечают "Известия".
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