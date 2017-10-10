В Сирии при взлете с аэродрома разбился российский Су-24

Оба летчика не успели катапультироваться и погибли.

Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.

Это уже второй Су-24, которого ВКС лишились во время операции в Сирии. Первый случай произошел в ноябре 2015 года, когда российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем. Пилот Олег Пешков успел катапультироваться, но был расстрелян с земли боевиками.

Также в ноябре и декабре прошлого года при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатились за пределы палубы российские Су-33 и МиГ-29. В обоих случаях пилоты успели катапультироваться, их удалось спасти.

1 августа 2016 года был сбит российский вертолет Ми-8 в провинции Идлиб. Экипаж и двое офицеров российского центра по примирению сторон в Сирии погибли, сообщает РБК.



В июле 2016 года под Пальмирой погибли двое летчиков-инструкторов, совершавших облет сирийского Ми-25 и вылетевших по просьбе командования правительственных войск, чтобы осуществить огневое поражение боевиков. Вертолет, по заявлению Минобороны, был сбит с земли противотанковым комплексом американского производства.



В апреле 2016 года в провинции Хомс разбился вертолет огневой поддержки Ми-28Н "Ночной охотник". Оба пилота погибли. По информации Минобороны, огневого воздействия на вертолет не было.