В Сирии при взлете с аэродрома разбился российский Су-24

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился при взлете с аэродрома Хмеймим в Сирии, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Оба летчика не успели катапультироваться и погибли.
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины.
Это уже второй Су-24, которого ВКС лишились во время операции в Сирии. Первый случай произошел в ноябре 2015 года, когда российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем. Пилот Олег Пешков успел катапультироваться, но был расстрелян с земли боевиками.
Также в ноябре и декабре прошлого года при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов" выкатились за пределы палубы российские Су-33 и МиГ-29. В обоих случаях пилоты успели катапультироваться, их удалось спасти.
1 августа 2016 года был сбит российский вертолет Ми-8 в провинции Идлиб. Экипаж и двое офицеров российского центра по примирению сторон в Сирии погибли, сообщает РБК.
В июле 2016 года под Пальмирой погибли двое летчиков-инструкторов, совершавших облет сирийского Ми-25 и вылетевших по просьбе командования правительственных войск, чтобы осуществить огневое поражение боевиков. Вертолет, по заявлению Минобороны, был сбит с земли противотанковым комплексом американского производства.
В апреле 2016 года в провинции Хомс разбился вертолет огневой поддержки Ми-28Н "Ночной охотник". Оба пилота погибли. По информации Минобороны, огневого воздействия на вертолет не было.
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