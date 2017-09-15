В США скончалась одна из солисток Банд’Эрос

Умерла солистка "золотого состава" группы "Банд’Эрос". Причиной смерти Родики Змихновской, выступавшей под творческим псевдонимом Рада, стало кровоизлияние в мозг.
Перед этим несколько дней певица провела в коме в одной из американских больниц, сообщает "Российская газета". По информации СМИ, Змихновская приехала в Калифорнию, чтобы навестить свою подругу, но в какой-то момент артистка почувствовала себя плохо, и ее экстренно госпитализировали.
Поклонники запомнили яркую и харизматичную блондинку по первому и самому впечатляющему клипу группы — "Коламбия Пикчерс" не представляет", еще в 2005 году. Рада ушла из коллектива в 2007 году в "декретный отпуск", но потом решила не возвращаться в группу. Известно, что Родика Змихновская пробовала себя и в качестве исполнительного продюсера в кино, работала на фильме "Танцующий в пустыне", пишет bfm.ru.
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